Sue Bird: “Quella volta che Kobe Bryant ritagliò la foto di Pierce…”

La leggenda WNBA Sue Bird ha raccontato degli aneddoti su Kobe Bryant, durante una diretta Instagram con Chiney Ogwumike.

La stella delle Seattle Storm ha spiegato come la prima volta che ebbe l’opportunità di incontrare Kobe fu durante la preparazione alle Olimpiadi di Pechino 2008. Bryant aveva appena terminato una stagione da MVP della stagione, ma con una sconfitta alle Finals contro gli acerrimi nemici dei Boston Celtics.

Ecco le parole di Sue Bird: “Stavamo giocando a carte, bevendo un po’ di vino, parlando del più e del meno, quando vide il giornale che parlava ancora della serie dei Lakers ecc ecc. Era passato oltre un mese da quelle finali contro i Celtics, ma iniziò a ritagliare la foto di Pierce e se la mise in tasca. Lo guardai stranita e lui mi disse solamente ‘Motivation’“.

Non stiamo nemmeno a dirvi quanti titoli vinsero i Lakers nei due anni successivi, a differenza di Boston…

Sempre nella stessa intervista, poi, Sue Bird ha parlato anche del desiderio di Kobe Bryant di far crescere il movimento femminile e del suo rapporto con sua figlia Gianna. La stella WNBA parlò con Kobe del fatto che tutti comparassero il basket femminile con quello maschile e non riconoscessero alle donne lo stesso impegno, dedizione, obiettivo, cattiveria che hanno gli uomini.

“E poi lo sai, per gli uomini è un po’ più facile diventare professionisti, se lo vogliono. Per noi è un po’ più complicato, abbiamo meno possibilità. A tale proposito, Kobe mi guardò e disse: ‘Aspetta un momento, non c’è nessuna differenza. Basta vedere mia figlia che sogna di diventare come voi della WNBA. Cercherò in tutti i modi di darle le stesse opportunità che ho avuto io di realizzare i miei sogni’. Probabilmente è anche per questo che desiderava investire così tanto sul movimento cestistico femminile”, ha concluso Sue Bird.