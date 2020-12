Svelata la prima parte del calendario della stagione NBA

Nei giorni scorsi erano uscite le notizie dei primi tre giorni di regular season, compreso Opening Night e il giorno di Natale. Il 24, come sempre, non ci saranno partite.

Prima partita di Gallinari con gli Hawks il 23 dicembre a Chicago, mentre debutterà in casa il 28 con i Pistons. Melli debutterà in trasferta con i Raptors come lo scorso anno (ma stavolta a Tampa).

Ora finalmente è stato svelato tutto il calendario della stagione NBA, pensato per ridurre le trasferte al minimo. Ci saranno alcuni back-to-back-to-back e serie di 4 gare in 5 giorni. Pausa di una settimana a marzo, ma non si disputerà l’All Star Game.

Potete guardarlo a questo link. Il resto della stagione dal 11 marzo al 16 maggio verrà pubblicata più avanti.