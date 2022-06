Taurean Prince prolunga fino al 2024 con i Minnesota Timberwolves

Il mercato NBA sta entrando nel vivo, a poche ore dall’apertura ufficiale prevista per domani alle 18 italiane. I Minnesota Timberwolves si sono accordati con Taurean Prince per un rinnovo biennale da 16 milioni totali, evitando così che l’ala ex Nets e Cavaliers sondasse il mercato. È un bello sconto da parte del giocatore che questa stagione ha percepito oltre 13 milioni.

Il secondo anno di Prince non è garantito, quindi Minnesota per la prossima stagione ha solamente Towns sotto contratto (tra l’altro l’ultimo anno per lui, a meno che non arrivi l’estensione quest’estate), mentre tutti gli altri non sono garantiti o hanno team option.