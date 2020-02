Team LeBron vince in rimonta l’All Star Game

Il Team LeBron ha vinto il 69° All Star Game che si è disputato a Chicago.

A fine terzo quarto Team Giannis era in controllo sul 133-124, quindi il punteggio per vincere è stato fissato a 157 (punteggio della squadra in vantaggio +24, in onore a Kobe). Grazie a Paul, Kawhi e LeBron la squadra blu ha recuperato fino a pareggiare a quota 155: decisivi due liberi di Anthony Davis per chiudere la partita. Kawhi Leonard eletto MVP grazie ad una partita da 30 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.

400 mila dollari vanno alla Chicago Scholars, scuola di ragazzi meno fortunati associata a Team LeBron, mentre 100 mila vanno alla After School Matters sempre di Chicago, affiliata a Team Giannis.

Team LeBron – Team Giannis 157-155 (53-41, 83-92, 124-133)

LeBron: Leonard* 30, James* 23, Harden* 11, Davis* 20, Paul* 23, Doncic 8, Jokic 5, Simmons 17, Tatum 6, Westbrook 6, Booker 6, Sabonis 2.

Giannis: Siakam* 15, Antetokoummpo* 25+11, Walker* 23, Embiid* 22+10, Lowry* 13, Young 10+10, Butler 4, Gobert 21+11, Mitchell 7, Adebayo 8, Middleton 5, Ingram 2.