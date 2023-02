Terrence Ross approda ai Phoenix Suns, battuta la concorrenza dei Mavs

Il tiratore Terrence Ross era uno di quei giocatori che dovevano essere ceduti entro la trade deadline ma nessuno voleva dare una prima scelta agli Orlando Magic per lui e la franchigia della Florida quindi lo perderà a gratis già da ora. Le due parti si sono infatti accordate per un buyout (è in scadenza a fine stagione a 11.5 milioni) e ora il #31 si unirà ai Phoenix Suns, la squadra favorita al titolo dopo aver preso via trade Kevin Durant.

Su Terrence Ross c’erano anche i Dallas Mavericks, ma il 32enne ha deciso di approdare in Arizona. Per lui quest’anno 8 punti con il 38% dall’arco.