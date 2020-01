All Star Game, terza “mandata” di votazione: Antetokoumpo e James dominano

Terza “mandata” di votazioni per l’All Star Game di Chicago. É ancora James a dominare la classifica con quasi 5 Milioni di voti.

Ad ovest comanda Los Angeles, che vede ben 6 giocatori tra i 20 più votati. Come detto James è il più votato, Luka Donicic resta invece in testa per quanto riguarda le guardie. Tra le sorprese sicuramente la presenza di Curry, che essendo infortunato non potrà partecipare, ed Alex Caruso addirittura quarto.

Ad est rimane la conferma di Tacko Fall tra i preferiti, il centro di Boston nonostante i pochi minuti in campo è sicuramente entrato nel cuore di tutti i tifosi. Per quanto riguarda il reparto delle guardie il più votato è Trae Young seguito da Irving.

I risultati precendeti