The Final Ring – La corsa di Kobe Bryant all’ultimo anello

Sono passati 10 anni dall’ultimo titolo dei Lakers e di Kobe Bryant, che in un decennio hanno alzato il Larry O’Brien Trophy per ben cinque volte.

Il documentario di Clutchpoints – precedentemente avrebbe dovuto chiamarsi “Mamba Out” ed era pensato su 4 giorni in cui uscivano due puntate alla volta – sarà disponibile gratuitamente sui Instagram e YouTube di Clutchpoints. Avrà 8 puntate, come il primo numero di Kobe, lungo tutto luglio. L’ultima uscirà il giorno prima della ripresa della NBA.

Ecco le date di The Final Ring:

5 luglio – episodio 1

8 luglio – episodio 2

12 luglio – episodio 3

15 luglio – episodio 4

19 luglio – episodio 5

22 luglio – episodio 6

26 luglio – episodio 7

29 luglio – episodio 8