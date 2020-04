The Last Dance, i primi due episodi in onda lunedì

Tutti sapevano che la Dinastia dei Bulls sarebbe finita quella stagione, con Jackson, Jordan e Pippen tutti in scadenza.

The Last Dance è un documentario della ESPN che racconterà proprio quell’ultimo anno dei Bulls, con immagini inedite di telecamere che hanno seguito la squadra per tutta la stagione. Pure negli spogliatoi, che per Phil Jackson erano luoghi sacri.

Davide Chinellato, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha guardato in anticipo i primi due episodi della serie – si partirà su Netflix lunedì, poi ogni settimana ci saranno due nuovi episodi fino al 18 maggio – e ne ha raccontato, appunto, su Gazzetta.it: “Le prime due puntate sono coinvolgenti, avvincenti, narrate dalle voci dei protagonisti, sia quelle dell’epoca sia quelle realizzate oltre vent’anni dopo”, si legge all’interno del pezzo. “Il piano cronologico riguarda ovviamente quella stagione, ma poi ci si concentra anche nello specifico su ognuno dei protagonisti. Ogni puntata è dedicata ad un focus su ‘uno degli altri’, al di fuori di Jordan: nella seconda il protagonista è Scottie Pippen”, che quell’anno fu spesso infortunato ed il suo rapporto con Krause arrivò al limite a causa del suo basso ingaggio.

E poi c’è Michael Jeffrey Jordan: “Dal primo momento in cui gli abbiamo parlato del progetto è stato coinvolto, aperto ed onesto. Ci disse che non c’era nessun argomento che fosse tabù”, ha raccontato il regista Jason Hehir. Ecco perché The Last Dance, in onda su Netflix Italia da lunedì, è la serie evento che non potete perdervi.