The Last Dance ha vinto come miglior documentario o serie non-fiction agli Emmy 2020, andati in scena (in maniera virtuale) nella notte.

La docu-serie dedicata all’ultimo anello dei Bulls nei suoi 10 episodi ha tenuto incollati al video una media di 5.6 milioni di spettatori negli Stati Uniti, con un picco a 6.3 in occasione della puntata d’esordio.