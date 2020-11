Tony Snell ad Atlanta, in cambio Dedmon

Atlanta Hawks e Detroit Pistons hanno appena concluso uno scambio “minore”.

Dopo la presa di Onyeka Okongwu al draft NBA, il centro Dewayne Dedmon era di troppo. E allora è stato mandato ai Detroit Pistons, in cambio di Tony Snell e Khyri Thomas. Il centro ex Kings ha ancora un anno a 13.3 milioni, mentre nel 2021/22 è garantito solo per un milione (su 13.3M).

Snell è in scadenza a 12.2 milioni, mentre il contratto di Thomas (1.6M) è garantito per soli 745 mila dollari e verrà tagliato per risparmiare qualcosina a livello salariale.