Toronto Raptors, biennali con Aron Baynes e Chris Boucher

Dopo la perdita di Marc Gasol e Serge Ibaka, finiti entrambi a Los Angeles (uno ai Lakers e l’altro ai Clippers), i Toronto Raptors hanno deciso di firmare il centro Aron Baynes con un biennale da 14.3 milioni totali. Presente una team option a fine stagione.

Baynes è un centro 34enne arrivato tardi nella NBA, ma si è creato un’ottima reputazione soprattutto come cambio del centro titolare. Nell’ultimo anno a Phoenix ha innalzato la sua produzione a 11.5 punti, 5.6 rimbalzi e 1.6 assist con il 35% da 3 in 22′, tutti record in carriera.

I Raptors hanno poi firmato un nuovo contratto biennale da 13.5 milioni con Chris Boucher, ala canadese che nell’ultimo anno ha raddoppiato la produzione della stagione precedente (6.6 punti e 4.5 rimbalzi in 13′). Nonostante la sua età non più giovanissima – a gennaio saranno 28 – Boucher ha dimostrato una crescita costante durante questi due anni con coach Nurse, pronto a dargli sempre più minuti.