Toronto Raptors costretti a trasferirsi a causa del Covid-19? Si valuta Louisville

Toronto Raptors pronti a spostarsi a Louisville.

Come riportato da Yahoo! Sports, l’intera Toronto sportiva sta valutando opzioni differenti per la prossima stagione, dato il blocco dei viaggi tra Canada e Stati Uniti.

In MLB, i Toronto Blue Jays hanno giocato le loro partite casalinghe a Buffalo mentre i Toronto FC, squadra di calcio della MLS, ha giocato East Hartford, Connecticut.

I Toronto Raptors sono già in contatto con Junior Bridgeman, ex giocatore NBA e businessman, per giocare al KFC Yum! Center di Louisville, Kentucky.

Nessuna decisione è stata presa, ma a breve ci saranno novità, dato che la stagione NBA partirà con ogni probabilità il MLK Day (18 Gennaio).