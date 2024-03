By

Il canadese Kelly Olynyk resterà a Toronto per altre due stagioni, dopo essere arrivato via trade da Utah. I Raptors stanno costruendo le basi per il futuro, visto che ad ora sono fuori dal play-in con ben 3 gare di ritardo da Atlanta decima.

Olynyk era in scadenza a fine stagione ma con questo rinnovo biennale da 26.3 milioni si assicura la permanenza in Canada fino al 2026.