Trade in NBA: Teague torna agli Hawks, Crabbe a Minnesota

Trade in NBA, la prima di una lunga serie verso il 6 febbraio, ultimo giorno per gli scambi.

Atlanta riprende Jeff Teague (19M in scadenza) e dà una buona riserva a Trae Young, aggiunge Treveon Graham (anche lui in scadenza ma al minimo salariale) e cede a Minnesota l’ala Allen Crabbe (18.5M in scadenza), ai margini delle rotazioni di coach Pierce dopo ottime stagioni a Brooklyn.

Teague ha iniziato la sua carriera ad Atlanta raggiungendo anche l’All Star Game nel grande anno degli Hawks 2014/15. Tutti e tre i giocatori coinvolti sono in scadenza di contratto.