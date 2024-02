Trade in NBA tra infortunati: Steven Adams ai Rockets, Oladipo ai Grizzlies

Nella notte NBA i Memphis Grizzlies e gli Houston Rockets si sono accordati per uno scambio. Coinvolti due giocatori infortunati a lungo termine e tre scelte future al draft.

GRIZZLIES PRENDONO: Victor Oladipo, tre seconde scelte future (2024 di OKC e la più favorevole tra quelle di Nets e Warriors, più la 2025 dei Rockets)

ROCKETS PRENDONO: Steven Adams

Full ESPN story on Houston landing Memphis center Steven Adams for the 2024-2025 season — a trade that delivers the Grizzlies picks and cap flexibility https://t.co/Hbe4SSZBbK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 2, 2024

Oladipo è in scadenza a fine stagione ma non si hanno notizie di un suo possibile ritorno. Adams invece ha altri 12.6 milioni garantiti per la prossima stagione, al via della quale dovrebbe esserci al 100% e farebbe così da spalla al giovane Sengun. La mossa di Memphis invece è solo per aumentare la flessibilità salariale e in più prendere 3 chiamate al secondo giro (che comunque saranno probabilmente tutte dalla 45ª scelta in su).