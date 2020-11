Trade NBA, domani pomeriggio si comincia

La nuova stagione NBA entra nel vivo da domani pomeriggio alle ore 18 italiane, quando si potranno fare le prime trade. Fino al giorno prima della Opening Night i giocatori che sono in lizza per una estensione contrattuale (Supermax come Antetokounmpo o la rookie scale come la classe del draft 2017).

Per quanto riguarda il cap, non cambia nulla rispetto allo scorso anno: 109.1 milioni di salary cap e 132.6 milioni di luxury. Per le prossime tre stagioni la proiezione è quella di crescere di quattro milioni ogni anno, per ogni limite.

Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì (ore 2.00 su Sky Sport) è previsto il draft NBA.

Nel calendario della stagione NBA manca ancora la trade deadline e comunque non è ufficiale. Le date su cui si sta lavorando sono queste, secondo Wojnarowski di ESPN:

22/12: Opening night

All-Star Break (ma senza All Star Game): 5-10 marzo

16 maggio: termina la regular season

17-21 maggio: Play-in tournament per i piazzamenti 7-10.

22 maggio: inizio primo turno Playoffs

7 giugno: inizio Conference semifinals

22 giugno: inizio Conference Finals

8-22 luglio: NBA Finals

(23 luglio: inizio Olimpiadi)