Trade tra Hawks e Spurs! Coinvolti Murray e Gallinari

Notizia a dir poco sorprendente nella tarda serata italiana. Danilo Gallinari è in procinto di lasciare gli Atlanta Hawks per accasarsi ai San Antonio Spurs. Questa la novità lanciata da Woj per Espn, in una trade in cui la franchigia della Georgia strappa ai texani Dejounte Murray. Insieme all’azzurro gli Spurs dovrebbero ottenere anche una serie di future scelte, tutte al primo giro, per il 2023, 2025 e 2027. Da capire, nelle prossime ore, quale sarà la volontà di San Antonio con il Gallo che potrebbe anche essere tagliato per via di un ultimo anno di contratto da oltre 21 milioni di dollari.