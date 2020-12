Trade ufficiale in NBA tra Thunder e Sixers: Horford, Green e alcuni europei

Lo scambio era stato annunciato 20 giorni fa dai guru delle news americane, ma ora c’è ufficialità.

THUNDER: Al Horford, diritti su Theo Maledon e Vasilije Micic, prima scelta 2025

SIXERS: Danny Green, Terrance Ferguson, Vincent Poirier, trade exception da 8.1 milioni

Diamo uno sguardo alla situazione salariale dei giocatori coinvolti. Sul fronte OKC Al Horford ha 81 milioni per i prossimi tre anni, ma nell’ultimo sono garantiti “solamente” 14.5 dei 26.5M previsti. I due play europei invece staranno un’altra stagione sicuramente in EuroLega, poi decideranno: Micic avrà 27 anni a gennaio e potrebbe decidere di lasciare l’Anadolu Efes in estate. Il giovane di ASVEL Maledon ha invece solo 19 anni e potrebbe attendere anche 1-2 stagioni prima di fare il grande salto.

Dal punto di vista di Philadelphia, prendono un veterano due volte consecutive campione NBA (tre in tutto) come Danny Green, arrivato a OKC dai Lakers, nello scambio per Schroeder. È in scadenza quest’anno a 15.4 milioni. Terrance Ferguson ottimo difensore sul perimetro, ma ha mostrato gravi lacune offensive: anche lui un anno a 3.9 milioni, poi sarà restricted free agent. Infine il centrone francese Vincent Poirier che lo scorso anno ha trovato pochissimo spazio a Boston: a Philly troverà Embiid, Howard e Bradley, quindi è probabile che venga tagliato immediatamente dalla franchigia. Percepirà comunque i 2.6M che restano, ma il suo futuro sarà quasi sicuramente in EuroLega.