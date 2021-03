Trevor Ariza a Miami! Meyers Leonard va a OKC con una scelta

Altra squadra per Trevor Ariza! Scambiato per l’ennesima volta, stavolta giocherà ai Miami Heat.

In cambio ai Thunder andrà Meyers Leonard e la seconda scelta 2027. Miami ha solo sei scelte rimaste nei prossimi sette anni, di cui una sola seconda nel 2022, e nessuna nel prossimo draft.

Leonard era stato messo fuori squadra e multato per aver usato un insulto antisemita durante una sessione di videogames in diretta su Twitch. Il lungo non resterà a OKC, visto che sarà fuori per infortunio per il resto della stagione. Il suo attuale contratto da 9.4 milioni – presente anche una team option da 10.2 milioni per la prossima stagione – potrebbe essere usato fino alla trade deadline del 25 marzo per essere scambiato nuovamente e ricavare altre scelte al draft (i Thunder ne hanno 35 per i prossimi sette anni).

I Miami Heat prendono un veterano nel ruolo di vice Butler, ma potrebbe non essere l’unico movimento di questa sessione di mercato: gli Heat hanno una trade exception da 7.5 milioni che scade lunedì. Questo scambio ne ha creata una da 3.4 milioni in favore di OKC e durerà un anno.