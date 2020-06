Trevor Ariza non giocherà la ripresa NBA

Dopo Bertans, un altro giocatore ha deciso di non andare a Orlando: si tratta di Trevor Ariza dei Blazers, il quale vuole stare più tempo possibile con suo figlio. Il giudice aveva concesso ad Ariza un mese intero in cui potesse stare con lui e, piuttosto di portarlo nella “bolla”, ha deciso di non riprendere la stagione NBA.

Il 35enne con oltre mille gare NBA ha giocato 21 partite quest’anno con Portland (dopo lo scambio dai Kings) e ha segnato 11 punti di media. Ora i Blazers potrebbero sostituirlo nel mercato che prende il via domani.

Portland recupererà, invece, gli infortunati di lungo corso Zach Collins e Jusuf Nurkic. Molto dubbioso sulla sua partecipazione ad Orlando è pure il veterano Carmelo Anthony, che però dovrebbe alla fine seguire la squadra.

Da capire cosa farà Portland con il contratto di Ariza perché è garantito per soli 1.8 milioni il prossimo anno (sui 12.8M totali) e quindi è possibile che la franchigia dell’Oregon lo tagli per risparmiare 11M nel prossimo salary cap, per i Blazers già abbastanza intasato.