PJ Tucker – Houston Rockets: è finita

Il mercato sta entrando nelle vivo per le varie contender. Dopo l’annuncio di ieri di Pop riguardante Aldridge, anche PJ Tucker resterà fuori fino a quando non verrà trovata una nuova destinazione per il quasi 36enne, che sia trade o buyout: ad annunciarlo è stato coach Silas. Le squadre interessate al veterano non mancano, dagli Heat ai Sixers, da Brooklyn (dove ritroverebbe Harden e D’Antoni) ai Lakers.

La trade deadline sarà il 25 marzo: se entro quella data Houston non avrà trovato trade soddisfacenti, allora Tucker verrà rilasciato e sarà libero di firmare per chi vorrà.