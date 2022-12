Tyrell Terry si ritira a soli 22 anni: “Il basket mi ha creato ansia e depressione”

La pallacanestro per molti di noi è passione e divertimento, per i giocatori professionisti diventa anche un lavoro. Per alcuni, però, diventa anche un peso: alle storie di Kevin Love, DeMar DeRozan – solo per citare quelli più di spicco – si va ad aggiungere anche Tyrell Terry, giovane di 22 anni che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo.

Tyrell Terry, Mavs’ No. 31 overall draft pick in 2020, just announced his retirement from basketball, citing “the darkest times of my life” and “the anxiety this sport has caused me.” pic.twitter.com/1Spw5iGQ9y — Callie Caplan (@CallieCaplan) December 15, 2022

Per molti di voi il nome non vi dirà nulla, ma Terry è stato 31ª scelta al draft NBA da parte dei Dallas Mavericks che l’hanno selezionato dopo due buone stagioni a Stanford. Una brevissima parentesi ai Grizzlies e poi il buio, spiegato da lui stesso su Instagram:

“E’ dura per me scrivere questo messaggio. Ho deciso di lasciare il gioco che ha formato gran parte della mia identità e che mi ha guidato fin dall’inizio. Mi ha dato premi, ricordi incredibili e gli amici di una vita… Ma anche le esperienze più buie e difficili della mia vita, al punto che mi stava distruggendo dentro. Ho iniziato a disprezzarmi e a mettere tutto in discussione: avevo brutti pensieri, mi svegliavo con la nausea, faticavo a respirare e lottavo contro un peso sul petto che non ero più in grado di portare. Questa è solo una breve descrizione dell’ansia che questo sport mi ha causato, e mentre sono grato per ogni porta che mi ha aperto, non posso più continuare questa lotta per qualcosa di cui mi sono innamorato”.