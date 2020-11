Udonis Haslem, 18 anni ai Miami Heat

Udonis Haslem torna ufficialmente ai Miami Heat, con un contratto annuale a 2.6 milioni.

L’ala veteranissima ha deciso di restare nella sua unica squadra NBA più come uomo squadra che non come giocatore – l’anno scorso solo 4 presenze e 44′ totali.

Nelle ultime cinque annate ha giocato 81 partite (quasi come una stagione normale) ma il suo ruolo da chioccia è fondamentale in un nucleo piuttosto giovane come i Miami Heat attuali.

Draftato nel 2003, sarà a contratto per la sua diciottesima (e finalmente ultima?) stagione NBA in carriera, tutte con i Miami Heat dopo essere nato a Miami 40 anni fa e aver trascorso high school e college (Florida) nella stessa città.