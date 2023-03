Udonis Haslem si ritirerà a fine stagione

Udonis Haslem ha deciso: alla fine di questa stagione si ritirerà definitivamente, “no matter what happens”.

L’ala grande 42enne veste dal 2003 la maglia dei Miami Heat, con cui ha vinto 3 titoli. Nonostante nelle ultime 7 stagione abbia giocato solo 64 partite (di cui 6 in quella ancora in corso), Udonis Haslem è ormai da anni una presenza preziosissima sulla panchina di Miami, in qualità di “Grande Vecchio” e guida per le nuove leve.

Prima dell’ovvio ritiro della sua maglia a tempo debito, gli Heat hanno già in mente di onorare il #40 durante la sua ultima stagione, per esempio dedicandogli la sezione 305 della Miami-Dade Arena, il prossimo 25 marzo.