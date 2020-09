I Fujian Sturgeons hanno firmato l’ala Andrew Nicholson, canadese ormai habitué del campionato cinese CBA.

31enne, non gioca in NBA dal 2017 quando venne scambiato dagli Wizards a Portland. I Blazers, però, decisero di tagliarlo e di spalmare il suo contratto rimanente nei successivi anni: risultato? Riceverà da Portland quasi 3 milioni all’anno fino al 2022/23 (per dire, solo Lillard e McCollum hanno contratti più lunghi di lui).