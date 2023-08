UFFICIALE – Mac McClung firma con gli Orlando Magic

Nuovo rinforzo per Banchero e compagni: stando a Shams Charania Mac McClung, vincitore dello Slam Dunk Contest all’All Star Weekend 2023, firma un contratto parzialmente garantito con gli Orlando Magic.

Dopo aver girovagato per la G-League, nella quale si è affermato come uno dei migliori giocatori con le canotte dei South Bay Lakers e dei Delaware Blue Coats, McClung ha firmato un two-way contract con i Philadelphia 76ers subito dopo l’exploit all’All Star Weekend. In NBA, la guardia ha messo insieme 25 punti nelle due partite di regular season in cui è sceso in campo. Ora, dopo l’esperienza in Pennsylvania e dopo essersi messo a disposizione del mercato europeo, McClung firma un contratto Exhibit 10 con la franchigia della Florida.