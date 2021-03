Un TJ McConnell che non ti aspetti: tripla doppia con le rubate

TJ McConnell è un onesto giocatore, di quelli che fanno sempre il proprio lavoro quando chiamati in causa. Ma oggi si è superato.

Nella vittoria degli Indiana Pacers 114-111 su Cleveland, recuperando dal -19, il playmaker #9 ha fatto registrare la sua seconda tripla doppia in carriera…con le palle recuperate! Per lui 16 punti, 4 rimbalzi, 13 assist e 10 rubate con addirittura 8/8 da 2. Le 10 “steals” sono record di franchigia per Indiana, di cui nove arrivate nel primo tempo.

Mai nessuno aveva rubato 10 palloni senza commettere un fallo. Il precedente record era di 9, risalente a 14 anni fa con Alston.

Per una rubata non è arrivato il record NBA, detenuto da Kendall Gill e Larry Kenon con 11. Da quasi 40 anni, cioè da quando vengono registrate le rubate, questa è solo l’undicesima tripla doppia con quella particolare statistica.