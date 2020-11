Trade minore in NBA. Gli Utah Jazz cedono anche Ed Davis (dopo Tony Bradley), stavolta ai New York Knicks che prendono anche due seconde scelte 2023. Il lungo ha avuto poco spazio ai Jazz, ma nella sua nuova squadra prenderà 5 milioni per l’ultima stagione del suo contratto.

Liberando spazio, i Jazz potranno puntare a rifirmare Jordan Clarkson – il mercato parte domani a mezzanotte – e avranno anche la mid-level exception da 9.3 milioni.