Vaccino Covid, LeBron deciderà da solo se farlo

In un’intervista di qualche giorno fa, il Commissioner della NBA Adam Silver ha dichiarato: “Lo stiamo vedendo sia dai numeri di persone che vengono vaccinate, sia dai sondaggi secondo cui le persone che vogliono farsi vaccinare stanno diventando sempre di più. Ho il sentore che la maggioranza dei giocatori NBA alla fine si faranno vaccinare. È una decisione che devono prendere loro, ma credo che la maggior parte di loro decideranno che farsi vaccinare è nel loro interesse.

Queste sono decisioni che comunque rimangono personali, e che devono essere prese dai giocatori. Il ruolo della NBA, insieme alla NBPA, è quella di fornire loro le migliori informazioni possibili.”

Solo per fare un esempio, i giocatori vaccinati che dovessero aver avuto dei contatti con un positivo al Covid non dovrebbero entrare in quarantena, e quindi non salterebbero delle partite.

Un paio di giorni dopo sono arrivate le parole di LeBron James, a questo proposito: “Quello se fare o no il vaccino è un problema di cui parlerò con la mia famiglia, terremo la questione privata.”