Vanessa Bryant riceve un risarcimento di 28.85 milioni di $

La Contea di Los Angeles ha risarcito Vanessa Bryant per l’ammontare totale di 28.85 milioni di dollari.

La vedova di Kobe Bryant aveva portato in tribunale i rappresentanti della Contea dopo che alcuni dipendenti del dipartimento dello sceriffo e dei pompieri avevano condiviso alcune foto del corpo del marito, morto in un incidente di elicottero il 26 gennaio 2020 insieme alla sua figlia Gianna e altre 7 persone.

Luis Li, avvocato di Vanessa Bryant, ha dichiarato: “La giornata di oggi segna il successo della coraggiosa battaglia della Sig.ra Bryant nel ritenere responsabili coloro i quali hanno intrapreso questa condotta grottesca. Ha combattuto per suo marito, sua figlia, e tutti quelli che nella comunità sono stati trattati in maniera parimenti irrispettosa. Speriamo che la sua vittoria in questo processo e questo accordo mettano la fine a questa faccenda.”