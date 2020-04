Vanessa Bryant: “Siamo davvero orgogliosi di lui”

La Hall of Fame ha reso noti ufficialmente i nomi che il prossimo 29 agosto verranno inseriti con la cerimonia a Springfield.

Riguardo a Kobe Bryant, è voluta intervenire anche la vedova Vanessa Bryant (accompagnata in video dalla figlia maggiore Natalia) in diretta su ESPN: “L’inserimento nella Hall of Fame è un grande risultato ed un onore, ovviamente lo volevamo qui con noi per festeggiare a dovere. Ogni obiettivo raggiunto in carriera era la base per arrivare qui, che lo considerava come il massimo a cui ambire. Siamo davvero orgogliosi di lui! C’è più conforto nel sapere che avrebbe fatto parte della classe 2020 della Hall of Fame”