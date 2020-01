Vanessa Bryant: “Siamo devastati, supportate anche le altre famiglie”

Vanessa Bryant ha rilasciato un messaggio, dopo la scomparsa di Kobe e Gianna:

“Le mie ragazze e io desideriamo ringraziare i milioni di persone che ci hanno mostrato supporto e amore durante questo terribile periodo. Grazie per tutte le vostre preghiere. Ne abbiamo bisogno, senza dubbio. Siamo totalmente devastate dall’improvvisa perdita del mio adorato marito, Kobe – lo straordinario padre delle nostre figlie; e la mia bella, dolce Gianna – un’adorabile, premurosa e stupenda figlia, e straordinaria sorella per Natalia, Bianka e Capri. Siamo anche devastate per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica, e condividiamo intimamente il loro lutto.

Non ci sono abbastanza parole per descrivere il nostro dolore in questo momento. Mi conforta sapere che Kobe e Gigi sapevano entrambi di essere amati così profondamente. Siamo stati così incredibilmente fortunati ad averli nelle nostre vite. Vorrei che fossero stati qui con noi per sempre. Erano le nostre fortune portate via troppo presto.

Non posso sapere cosa ci aspetta nelle nostre vite oltre a domani, ed è impossibile immaginare la vita senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno, cercando di andare avanti perché Kobe, e la nostra bambina, Gigi, risplendono su di noi illuminandoci la via. Il nostro amore per loro è infinito – e va detto, incommensurabile. Vorrei solo poterli abbracciare, baciare e benedirli. Averli qui con noi, per sempre.

Grazie per condividere con noi la vostra gioia, il vostro dolore e il vostro supporto. Chiediamo che ci concediate il rispetto e la privacy di cui abbiamo bisogno per percorrere questa nuova realtà.

Per onorare la nostra famiglia Team Mamba, la Mamba Sports Foundation ha istituito il fondo MambaOnThree per aiutare a supportare le altre famiglie toccate da questa tragedia. Per una donazione, per favore andate su MambaOnThree.org.

Per promuovere il lascito di Kobe e Giannanegli sport giovanili, per favore visitate MambaSportsFoundation.org.

Grazie di cuore per sollevarci nelle vostre preghiere, e per l’amore che avete per Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri e me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️”