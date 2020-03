Venerdì partirà il torneo #NBA2K20 tra veri giocatori NBA

Venerdì ESPN trasmetterà le sfide dei giocatori NBA che giocano a 2K20 uno contro l’altro, rappresentando le rispettive franchigie. Essendoci due giocatori per i Phoenix Suns e due per i Los Angeles Clippers non è ancora chiaro se verrà data loro un’altra squadra o terranno quella di appartenenza.

Probabile che venga creato un canale su Twitch per renderlo visibile a tutti, secondo quanto si apprende da NBA Italia.

Questi gli accoppiamenti:

#1 Durant (Nets) vs Jones jr (Heat) #16

#2 Young (Hawks) vs Barnes (Kings) #15

#3 Whiteside (Blazers) vs Beverley (Clippers) #14

#4 Mitchell (Jazz) vs Hachimura (Wizards) #13

#5 Booker (Suns) vs Porter jr (Nuggets) #12

#6 Drummond (Cavaliers) vs Cousins (Lakers) #11

#7 LaVine (Bulls) vs Ayton (Suns) #10

#8 Harrell (Clippers) vs Sabonis (Pacers) #9

Il torneo durerà 10 giorni e al vincitore andranno ben cento mila dollari, che poi verranno devoluti in beneficenza.