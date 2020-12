Victor Oladipo: “Non ho mai detto di voler lasciare i Pacers”

Victor Oladipo è intervenuto per la prima volta dopo le voci che lo volevano lontano dagli Indiana Pacers.

Ai microfoni di ESPN la star della franchigia gialloblù ha detto: “Non ho mai detto che non voglio più giocare per i Pacers e per questa organizzazione”.

Dopo due stagioni con tanti stop a causa di infortuni importanti, ha ammesso che ora si sente molto bene ed è pronto per la nuova stagione che è alle porte. Vuole dimostrare di essere ancora un All Star. “Più che una scimmia perché non vinco, mi sento come se avessi il mondo sulle mie spalle. Ma sto lavorando essere sicuro di riuscire a tenerlo su e penso di potercela fare”.

Oladipo ha giocato solo 55 partite nelle ultime due stagioni ed entra nel suo ultimo anno di contratto a 21 milioni. I Pacers potrebbero decidere di scambiarlo entro la trade deadline di marzo se non dovesse dimostrare di essere l’uomo franchigia di cui Indiana ha bisogno.