Il giocatore dei Miami Heat Victor Oladipo non tornerà più in campo questa stagione e sarà free agent quest’estate. Oladipo si opererà al tendine del quadricipite del ginocchio destro, lo stesso infortunato due anni fa con i Pacers e dopo il quale non è più tornato ai precedenti livelli da All Star.

In questa stagione ha giocato 33 partite tra Indiana, Houston e Miami chiudendo con medie di quasi 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Miami l’ha preso in cambio di Olynyk ceduto ai Rockets.