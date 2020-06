[VIDEO] Coach Popovich: “Il problema del Paese è il razzismo”

È un Gregg Popovich emozionato, a tratti commosso, quello che vediamo nel video che ha rilasciato a proposito del razzismo negli Stati Uniti.

Alcuni passi del suo discorso: “Il momento che c’insegna di più di questa recente tragedia è lo sguardo del poliziotto; quanto sia naturale, la normale routine del suo lavoro, tanto che avrebbe potuto farlo con la mano sinistra in tasca, contorcere il suo ginocchio per impartire a questa persona chissà quale lezione, e nella sua mente era un suo diritto, un suo dovere farlo. Non so, sono solo imbarazzato, da persona bianca, sapendo che questo può succedere.”

“La storia della nostra nazione, dai suoi albori, è stata in molti modi una bugia, e noi continuiamo ancora oggi, soprattutto neri e afroamericani, a provare a rendere quella bugia una verità, di far modo che non sia più una bugia.”

“È come un quartiere con un incrocio pericoloso, e tu sai che qualcosa succederà un giorno ma nessuno fa nulla, poi un ragazzino rimane ucciso e viene messo un segnale di ‘stop’. Senza scendere troppo in politica, bisogna mettere un bel po’ di segnali di ‘stop’, in fretta, perché il Paese è nei guai, e il motivo principale è il razzismo.”