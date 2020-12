[VIDEO] DeMarcus Cousins è tornato: si allena con gli Houston Rockets

DeMarcus Cousins ha firmato un contratto non garantito con gli Houston Rockets, ma si sente già parte del gruppo. Ancora più ora che al posto di Westbrook è arrivato il suo ex compagno a Kentucky, John Wall.

Ha poi parlato della sua situazione a livello fisico. Dopo la rottura del tendine d’Achille a gennaio 2018, tornò a marzo dell’anno dopo, ma ebbe grossi problemi al quadricipite che lo tenne fuori per buona parte dei Playoffs. Rientrò solo durante le NBA Finals 2019, ma poi in estate si ruppe il crociato e fu costretto a saltare tutta la stagione 2019/20.

“Finalmente mi sento bene. Ovviamente il percorso è stato molto duro, fisicamente e mentalmente, ma allo stesso tempo ho potuto far riposare il mio corpo a dovere, un riposo necessario”

“Mentirei se dicessi che gli ultimi anni non siano stati un inferno per me. Sono un uomo diverso. La vita è piena di avversità. Bisogna semplicemente essere pronti ad affrontare tutto. E io lo sarò, sicuramente.”

Ecco le prime immagini di DeMarcus Cousins come giocatore degli Houston Rockets.