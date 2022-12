[VIDEO] Doncic primo nella storia: tripla doppia da 60 punti 21 rimbalzi e 10 assist!

Il 27 dicembre 2022 entra di diritto nelle pagine della storia della NBA. Nella vittoria all’overtime dei Dallas Mavs contro i New York Knicks, c’è l’impronta indelebile di Luka Doncic che diventa il primo giocatore a chiudere una partita con una tripla doppia da 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist. Nessuno era mai riuscito a raggiungere queste cifre. La stella slovena aggiorna così i libri di storia della NBA diventando il terzo giocatore con almeno 50 punti, 20 rimbalzi e 10 assist in una partita unendosi a Wilt Chamberlain (due volte, nel 1963 e 1968) ed Elgin Baylor (1961), il settimo di tutti i tempi con una tripla doppia da 50 punti. Inoltre con i suoi 23 anni e 302 giorni è adesso il più giovane ad arrivare a questo traguardo superando Chamberlain (ora secondo con 26 anni e 176 giorni). La prestazione di Doncic entra di prepotenza anche nella storia dei Mavericks. I suoi 60 punti sono il nuovo record di franchigia e il maggior numero di punti realizzati da un giocatore in una gara disputata all’American Airlines Center.

Cifre e non solo. Doncic è stato protagonista nella rimonta dei Mavs contro i Knicks che ha portato tutti all’overtime. A 27″ dalla fine NY era avanti di 9 lunghezze. Nelle ultime 20 stagioni questa situazione aveva finora portato a 13.884 sconfitte e nessuna vittoria. A 4″ dalla fine Dallas è a -2 (113-115) e Doncic sbaglia appositamente il secondo tiro libero. Si lotta a rimbalzo. I rookie dei Knicks McBride e Grimes vanno entrambi sul pallone lasciandoselo sfuggire, e allora arriva Doncic che con un secondo sul cronometro completamente fuori equilibrio realizza al volo il canestro del pari che porta tutti al supplementare. È questo il canestro che porta all’ex Olimpia Lubiana e Real Madrid il suo career high in NBA (53). Nell’overtime arrivano altri 7 punti e 3 rimbalzi (i 21 finali sono il suo massimo in carriera) che aggiungono prestigio e storicità alla partita di Doncic che alla fine si dichiara “stanco da morire” e di aver bisogno di una birra per recuperare.