James Harden: 41+10+10

Trae Young: 42+13+10

Per la prima volta nella storia NBA, due giocatori chiudono la stessa gara con una tripla doppia con almeno 40 punti ciascuno.

Alla fine l’hanno spuntata gli Houston Rockets, che hanno sbancato il campo di Atlanta per 122-115, nonostante il Barba sia stato protagonista di un altro record: la peggiore prestazione al tiro di sempre per una tripla doppia con almeno 40 punti (9/34 dal campo).