[VIDEO] Stephen Curry e la notte da record

Stephen Curry ha guidato i suoi alla vittoria con Portland, segnando 62 punti, nuovo record in carriera.

10/15 da 2, 8/16 da 3 e 18/19 ai liberi per la stella di Golden State. Non segnava così tanto dai 54 a New York quasi otto anni fa. Si ferma a 80 la sua striscia di tiri liberi consecutivi (record di franchigia) ma in compenso oggi ne ha messi 18, altro career high.

Per la 27ª volta in carriera ha segnato almeno venti punti in un quarto, e per la 10ª volta ne ha messi 30 in un tempo di gioco. Ecco di seguito il video della prestazione: