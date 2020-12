Tegola pesantissima per i Memphis Grizzlies e per Ja Morant.

Il Rookie of the year 2020 si è fatto male alla caviglia durante la partita con i Brooklyn Nets. Morant è caduto malissimo sulla caviglia, uscendo dal campo in sedia a rotelle con visibile dolore.

Arrivano però buone notizie dallo staff medico dei Grizzlies. Dalle prime analisi, si escludono fratture. Il giocatore verrà esaminato nuovamente in giornata.