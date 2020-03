[VIDEO] Vince Carter potrebbe aver giocato la sua ultima partita

5 punti in 13 minuti, nella sconfitta dei suoi Atlanta Hawks contro i New York Knicks: questo potrebbe essere lo score dell’ultima gara di Vince Carter, dopo che la NBA ha sospeso le partite a tempo indeterminato causa emergenza Coronavirus.

Ecco un sunto delle parole di Vince Carter: “Il coach mi ha guardato in quel modo, se dovesse finire così… mancano ancora 16 partite alla fine della stagione, ne abbiamo parlato per tanto tempo. È qualcosa che ricorderò per sempre, almeno ho segnato il mio ultimo canestro. Sarà un ricordo strano, ma bello.

È un modo strano di annunciare la fine di una carriera. Tecnicamente, ho ancora 15 partite da giocare, ma se così non fosse, mi va bene così. Avevo anche avuto una conversazione con Kobe che mi ha dato la sicurezza di parlare di ritiro. Ma mi sta bene, anche se dovesse chiudersi così, il basket mi ha dato tanto, è ok.”