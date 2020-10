Vince Carter ha vinto il premio NBA Sportsmanship

Vince Carter chiude in bellezza la sua carriera. Dopo non aver potuto partecipare alla ripresa NBA nella “bolla” a causa del record altamente negativo dei suoi Atlanta Hawks, i giocatori della Lega lo hanno omaggiato in altro modo.

È lui l’atleta NBA con più sportività nella stagione 2019/20, battendo Garrett Temple dei Nets (con un passato a Casale Monferrato) e Steven Adams dei Thunder.

Vince Carter ha giocato per otto franchigie in 1541 partite NBA, terzo di sempre, chiudendo con 16.7 punti, 4.3 rimbalzi e 3.1 assist.