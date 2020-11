Vincent Poirier ai Thunder. Ma l’Eurolega prova a riprenderselo?

Nella notte il centro francese Vincent Poirier è passato dai Celtics ai Thunder, in cambio di una seconda scelta futura protetta. A OKC anche un conguaglio economico. Boston libera ulteriore spazio, dopo la non conferma di Hayward e Wanamaker.

Nella sua prima stagione NBA pochissime presenze (130 minuti totali), per una media di 2 punti in circa 6′. Ora una nuova parentesi: in una squadra senza obiettivi da titolo potrebbe giocare di più come cambio del centro ed alzare le sue statistiche.

Il miglior rimbalzista dell’Eurolega 2018/19 con il Baskonia ha un anno garantito a 2.6 milioni, ma vista la fase di completa ricostruzione in casa Thunder, potrebbe anche tornare di qua dall’oceano. In pochi potrebbero permettersi ingaggi superiori a 1.5 milioni, ma le possibilità ci sono…