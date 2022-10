“Warning card”, l’ammonizione dell’NBA ai tifosi che esagerano

La NBA ha deciso di produrre dei biglietti, denominati “warning card”, da consegnare ai tifosi che dovessero comportarsi in maniera non idonea durante una partita.

Nelle ultime stagioni si sono verificate più situazioni di tensione tra tifosi e giocatori, che fosse a livello solo verbale o anche fisico, e la NBA ha deciso di mettere dei paletti ben chiari tra quello che succede in campo e le reazioni sugli spalti.

L’anno scorso, per esempio, LeBron James ha fatto allontanare un paio di tifosi che lo stavano insultando, mentre prima ancora un altro tifosi ha tirato del popcorn contro Russell Westbrook mentre stava uscendo dal campo.

Ecco il testo del biglietto di avviso:

“Ti è stato consegnato un avviso perché i commenti, i gesti e/o i comportamenti che hai tenuto nei confronti di giocatori, allenatori, arbitri o altri spettatori costituiscono un abuso verbale eccessivo, o un comportamento che disturba o interferisce con un partecipante alla gara o con un altro spettatore e sono in violazione del Codice di Condotta dei Tifosi NBA.

Questo è il primo e unico avviso che riceverai. Se, dopo aver ricevuto questo avviso, abuserai verbalmente qualunque giocatore, allenatore, arbitro o spettatore, o se intraprenderai un comportamento di disturbo o che interferisce con un partecipante alla gara o un altro spettatore, sarai immediatamente espulso dall’arena senza alcun rimborso.”