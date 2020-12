Warriors, stagione finita per Marquese Chriss

Una stagione iniziata male e che prosegue peggio per i Golden State Warriors. Marquese Chriss sarà fuori per tutto il resto della stagione a causa della rottura del perone della gamba destra come appena riferito dall’insider NBA Shams Charania via Twitter. L’ala grande classe 1997, ottava scelta assoluta al Draft 2016, deve dunque salutare la stagione 2020-2021 dopo appena due gare disputate, con 13.5 minuti, 6.5 punti e 6.5 rimbalzi di media. Un giocatore che poteva dare un buon contributo alla squadra di Steve Kerr, anche viste le precarie condizioni di Draymond Green.