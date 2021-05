I Golden State Warriors sono pronti ad affrontare il play-in tournament, anche se è da capire ancora con quale posizione. Intanto hanno sistemato il loro roster con tre mosse di mercato: Juan Toscano-Anderson ha firmato un contratto standard garantito anche per la prossima stagione: al termine sarà restricted free agent. Per lui quest’anno 5.4 punti, 4.2 rimbalzi e 2.6 assist con un ottimo 58.4 FG% e 41% 3PT in 48 partite (20 minuti di media).

Poi ha confermato Gary Payton II dopo due contratti decadali: sarà un contratto garantito per questa stagione, con team option per la prossima. Potrebbero esserci pochi soldi garantiti anche per il 2021/22 ma non è sicuro. Per lui in 40 minuti totali in questi venti giorni a Golden State ha segnato 25 punti con 10/13 al tiro, prendendo 11 rimbalzi e aggiungendo 6 rubate.

Infine il ritorno di Jordan Bell, che prende il posto di two-way player lasciato libero da Toscano-Anderson. Il lungo ha già giocato due stagioni e 125 partite con Golden State, giocando due Finals (una vinta e una persa). La sua ultima esperienza quest’anno a Washington.

Con questa squadra di 17 giocatori i Warriors proveranno ad entrare tra le prime 8 ai Playoffs e poi con questo Curry chissà…