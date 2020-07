Bradley Beal non volerà ad Orlando con i suoi Washington Wizards a causa di un problema alla spalla. È la seconda defezione dopo Davis Bertans e, ovviamente, John Wall.

Beal ha segnato 30.5 punti in stagione, la media più alta di sempre per un giocatore non convocato all’All Star Game. Le speranze degli Wizards di fare i Playoffs sono ora ridotte al lumicino.