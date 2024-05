Washington Wizards, confermato l’allenatore Brian Keefe

Gli Washington Wizards hanno confermato l’operato di Brian Keefe di questi ultimi mesi rinnovandogli il contratto.

Il 25 gennaio 2024 diventa allenatore ad interim per gli Wizards per il finale della stagione, dopo l’esonero di Wes Unseld Jr. Chiaro in questa ultima stagione agli Wizards non ha brillato. Ma la dirigenza gli ha dato fiducia per costruire una squadra che possa ambire ai playoff che mancano da molti anni. Will Dawkins, general manager, ha detto di lui: “Brian ha dimostrato di essere un motivatore e uno in grado di connettere le persone. Come leader dell’organizzazione, continuerà a far crescere e a sviluppare i nostri giocatori. La sua lunga esperienza ci aiuterà a costruire un successo sostenibile sul lungo periodo”.

Keefe è stato assistente allenatore, a partire dai San Antonio Spurs di Popovich, per passare ad Oklahoma City, ai Los Angeles Lakers, ai Brooklyn Nets e poi agli Washington Wizards.