Washington Wizards, esteso il contratto di Deni Avdija fino al 2028

Deni Avdija è il giocatore degli Washington Wizards più longevo a roster, essendo nella capitale federale dal 2020, anno in cui è stato scelto al draft con la chiamata numero 9.

L’ala israeliana entra nel suo ultimo anno di contratto a 6.3 milioni, ma si è accordato per estenderlo fino al 2028 per un totale di altri 56 milioni di dollari (corrispondenti alla mid-level exception). Nella sua carriera ha già giocato 212 partite per Washington e nella passata stagione ha chiuso le 76 gare disputate con medie di 9.2 punti e 6.4 rimbalzi.